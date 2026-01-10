楽天のドラフト2位・伊藤樹（早大）は亡き闘将に活躍を誓った。野球殿堂博物館で元監督の星野仙一さんの殿堂レリーフを囲んで記念撮影。「その時（日本一になった13年）の監督で本当に偉大な方。そういう方がいてこその今の楽天だと思うし、本当に感謝しないといけない」。伝説の選手らのレリーフも目にし「（自分も）あれだけの選手になれれば、これ以上ない野球人生だと思う」と将来の殿堂入りも夢に描いた。