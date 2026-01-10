日本ボクシングコミッションと東京運動記者クラブ・ボクシング分科会は9日、都内で25年度年間表彰のノミネート選考会を開催した。最優秀選手賞（MVP）候補には世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥、前WBC＆IBF統一世界バンタム級王者・中谷潤人、WBA世界バンタム級王者・堤聖也、IBF世界フライ級王者の矢吹正道の4選手を選出。各賞は28日に発表され、表彰式は来月17日に開催される見通し。