Ｊ１神戸は９日、神戸市内で新体制、新加入選手発表会を行い、昨季まで広島を率いたミヒャエル・スキッベ監督（６０）や清水を退団した元日本代表ＭＦ乾貴士（３７）らが出席した。この日始まった全体練習でも軽快に動いた乾は、「楽しむこと、楽しませることを大事にし、勝ちにこだわる」とＡＣＬＥ優勝や２４年以来のＪ１覇権奪回を狙うチームへの貢献を約束した。午前の練習に間に合わなかったスキッベ監督は「（母国ドイツ