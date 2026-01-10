ダイヤモンドバックスが今オフにトレードを狙っていたとされるケテル・マルテ二塁手の放出は断念した模様と米大リーグ公式サイトなど複数のメディアが９日（日本時間１０日）、伝えた。３２歳のマルテはオールスター出場３回。シルバースラッガー賞２度獲得の強打の二塁手。過去３年間で８９本塁打を放ち、打率２割８分３厘、出塁率・３６８、長打率・５１９と安定感満点の数字を残していた。しかし、ダイヤモンドバックスは投