元幕内の十両・剣翔（34）が9日、埼玉県草加市の追手風部屋で会見し、横浜市出身で客室乗務員の祐華さん（29）との婚約を発表した。知人の紹介で知り合い、22年5月から交際を開始。昨年8月にプロポーズした。剣翔は「幕下に落ちたら引退するつもりなので、今場所は勝ち越したい」と奮起を誓い、祐華さんは「ずっと話し合える人。結婚は一生夫婦で話し合うもの。心強いです」と話した。11日に墨田区役所に婚姻届を提出し、6月