フランス遠征明けの前走ジャパンCで4着のダービー馬クロワデュノール（牡4＝斉藤崇）はドバイワールドCデー（3月28日、メイダン）のドバイシーマクラシック（芝2410メートル）とドバイワールドC（ダ2000メートル）に予備登録する。9日、サンデーサラブレッドクラブが発表した。前走後は栗東近郊のノーザンファームしがらきで調整中。