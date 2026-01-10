能登半島地震で被災した子どもたちを支援する志村知穂代表理事（左）と遠藤伸一理事＝2024年11月、石川県能登町（こころスマイルプロジェクト提供）宮城県石巻市の一般社団法人「こころスマイルプロジェクト」が、東日本大震災で被災した子どもの心のケアを続けている。親を失い進学や就職で周囲に相談できる大人がいなかったり、犠牲になったきょうだいの身代わりを親の前で演じたりするなど、今も悩みを抱える子が多い。志村