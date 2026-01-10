阪神は９日、坂本誠志郎捕手（３２）が地元・兵庫県養父市の公立小中学校などに対して、１００万円を寄付したことを発表した。今季から虎の「ゲームキャプテン」を担う“チームの顔”はホームベースだけでなく、地元の子どもたちがスポーツに触れる環境づくりも守っていく。「出身地である養父市に、寄付という形で恩返しができることを大変うれしく思っています」球団を通じて発表されたコメントには地元への愛があふれてい