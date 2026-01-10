上皇さまは、令和7（2025）年12月23日に92歳の誕生日を迎えられました。戦後80年にあたり、夏には軽井沢の開拓地でその歴史に思いをはせるなど、戦争の記憶と向き合われました。新たな投薬治療を始めた心臓病の症状は比較的安定し、美智子さまと穏やかに過ごされています。美智子さまとともに穏やかな日々上皇さまは12月23日、92歳の誕生日を迎えられました。心臓の持病のため令和7（2025）年には2度入院し、新たな投薬治療を始め