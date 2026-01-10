阪神・今朝丸裕喜投手（１９）が９日、兵庫県尼崎市の日鉄鋼板ＳＧＬスタジアムで自主トレを行い、春季キャンプ初実戦となる２月７日の紅白戦への登板と、ドラフト１位の立石正広内野手（２２）＝創価大＝との対戦を熱望した。南国でのサバイバルに参戦する意欲は十分だ。紅白戦について「もちろん投げられるチャンスがあれば、自分のピッチングはしたい」とやる気に満ちあふれている。昨年は高卒１年目とあって、具志川で体