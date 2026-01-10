気象台は、午前5時15分に、暴風警報を下関市、萩市、長門市、阿武町に発表しました。【警報エリアを確認】【暴風警報】山口県・下関市、萩市、長門市、阿武町に発表 10日05:15時点西部、北部の海上では、10日昼前から11日明け方まで暴風に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■下関市□暴風警報【発表】10日昼前から11日明け方にかけて警戒ピーク時間10日昼前風向南西・日本海側最大風速20m/s■萩市□暴風