昨年１２月２４日に老衰のため９２歳で死去した、落語家の初代林家三平さんの妻・海老名香葉子さんのお別れの式が９日、東京都台東区の寛永寺輪王殿で開かれた。ザ・ドリフターズの高木ブー（９２）は、車いすで参列。香葉子さんとは「（初代）三平さんがドリフ好きだった」ことから交流があり、赤坂・豊川稲荷の節分会で毎年顔を合わせていたという。香葉子さんを「大変面白かったですね。あんなくだけた方はいない」と評しつ