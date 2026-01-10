床の間に供えられた「繭玉団子飾り」＝１月９日、大和市郷土民家園かつて養蚕業が盛んだった大和市の養蚕農家で行われていた「繭玉団子飾り」が１４日まで、市郷土民家園（同市上草柳）で再現されている。入場無料。同飾りは昭和初期まで見られた小正月の風習。良質な繭の生産を願って米粉で作った団子をナラなどの枝に刺して飾り付ける。繭玉に見立てた団子は白色以外に農家によって赤、青、黄に着色したものもあったという。