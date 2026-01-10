ドジャースが９日（日本時間１０日）、ツインズからライアン・フィッツジェラルド内野手をウエーバーで獲得した、と米各メディアが伝えた。ドジャースは昨年末、エステリー・ルイーズ外野手をマーリンズにトレードしたため、４０人枠に空きが出ていた。フィッツジェラルドは昨年３１歳でデビューした遅咲きの選手。ツインズでは２４試合に出場し打率１割９分６厘、４本塁打。投手を２試合務めたほか内野の全ポジションを守った