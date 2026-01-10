快速球を武器に日米球界で活躍し、ロッテを昨季で退団した沢村拓一投手（３７）が９日、現役を引退すると自身のインスタグラムで発表した。「野球人生に終わりが来たことを受け入れ、別れを告げる時が来ました。野球を始めて３０年、プロ生活１５年。全てが順風満帆ではなかったけれどファンの方達はどんな時も支えてくれました」と感謝。「最も誇れることとするならば、親からいただいたこの身体に１度もメスを入れることなく