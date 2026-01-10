ヤクルトのドラフト１位・松下歩叶内野手（２２）＝法大＝が９日、「ＮＰＢ新人研修会」に参加後、阪神のドラフト１位・立石（創価大）に対して「切磋琢磨（せっさたくま）し合いながら最終的には１年目のシーズンにまずは結果、成績で上回りたい」と闘争心を燃やした。親交が深いライバルと、「どんな練習してんの？」と情報交換もした。ただ同学年の同じドラ１であり、勝負となれば話は別。勝負強さが売りのスラッガーだけに