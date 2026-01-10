リハビリ中の巨人・吉川が９日、現状を語った。昨年１０月に両股関節の手術を受け、この日はキャッチボールや緩いボールのマシンで打撃練習を敢行。守備練習などのメドはまだ立っていないが、「今できることを優先でやっています」と足元を見つめる。阿部監督もレギュラー白紙を明言しているだけに、「焦りながらも、しっかり治していかないといけない」と表情を引き締めた。