阪神の今朝丸が“立石斬り”に意欲を示した。今春キャンプでの実戦マウンドでのアピールを期す高卒2年目右腕。予定される紅白戦に登板すればドラフト1位の即戦力スラッガーとの対戦も見込まれ、「対戦ができれば、やってみたいです」と心待ちにした。昨季はウエスタン・リーグで5勝無敗と実績を残しており、「チャンスを逃さないように準備していきたい」と2年目の1軍デビューを見据えた。