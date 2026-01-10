巨人・会田３軍監督が現役引退を発表した佐野日大、中大の後輩の沢村をねぎらった。「高校、大学、プロになるにつれてだんだんよくなってきた選手で、寂しい気持ちもあるけど、メジャーにも行けてすごく尊敬している。よくやったなという思い」と目尻を下げた。一番の思い出には「４年の時に中央大学を２部に落としてしまったんですけど、沢村が１部に上げてくれた。すごくうれしかった」と感慨深そうに語った。