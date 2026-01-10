巨人・大勢が９日、トークイベント「ナシガチＦｅｓ！！２０２６」に登場。今年からオンラインで英語を習い始める予定だと明かした。暇な時間を有効活用するためといい、「外国人の選手と話したいことが通訳を通してじゃないと話せないので。もっと楽しく会話したい」と意欲。昨年よりも同イベントの客数が減ったことを受け、高梨からは「ＷＢＣで優勝してメダルを持ってきて」と来年に向けた指令も受けた。