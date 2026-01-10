¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¤µ¤é¤ÐÀÄ½Õ¤Î¸÷¡×¤Î¿¹ÅÄÅ¯Ìð¡Ê44¡Ë¤¬9Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡ÖºÇ¶¯¥Ñ¥ï¡¼¥¹¥Ý¥Ã¥ÈÎ¹¡×¡Ê¸å9¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¡Ö¿À¼Ò¤Ë¹Ô¤­²á¤®¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«?¡×¤ÎÊÖ¤·¤Ë¶¦±é¼Ô¤¿¤Á¤âÇ¼ÆÀ¤¹¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£º£²ó¤Ï¡ÖÂÀºËÉÜÅ·ËþµÜ¡×¡ÖÉÙ»Î»³¡×¡Ö°ËÀª¿ÀµÜ¡×¼þÊÕ¤Î¥Ñ¥ï¡¼¥¹¥Ý¥Ã¥È¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¡£ÈÖÁÈ¤ÎºÇ¸å¤ËMC¤Î¿¹ÅÄ¤¬¡ÖÎáÏÂ¤Î½éÆü¤Ë²¶¡¢°ËÀª¿ÀµÜ¤ª»²¤ê¤·¤Æ¤ë¤ó¤¹¤è¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë°ËÀª¿ÀµÜ¶á¤¯¤Î¡Ö±îÅÄÉ§¿À¼Ò¤â¡×¤È»²ÇÒ¤Ë