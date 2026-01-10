新たな決意が芽生えた。ロッテのドラフト１位・石垣元気投手（１８）＝健大高崎＝は９日の新人研修で野球殿堂博物館を訪問。侍ジャパンの展示を目に「ＷＢＣのメンバーに入って、Ｕ−１８で負けたアメリカにリベンジしたい」と誓った。昨年のＵ−１８ワールドカップでは決勝で米国と対戦。０−２で敗れ、準優勝に終わった。石垣元も２番手で登板。無安打に抑えながら１失点を喫した。高校時代の借りはプロで返す思いだ。研修