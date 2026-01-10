日本野球機構（NPB）の新人研修会が9日、都内で開かれ、12球団の新人選手ら119人が参加した。阪神ドラフト1位・立石正広内野手（22＝創価大）は、OB講師を務めた能見篤史氏（46＝本紙評論家）から「将来、クリーンアップを任される選手というのは間違いない」と期待を受け、「本当になって、会える日が来ればうれしい」と力強く呼応。阪神、オリックスで通算104勝を挙げ、侍ジャパンの投手コーチも務める能見氏からは厳しい言葉