◇NPB新人研修会阪神ドラフト2位・谷端（日大）は、野球殿堂博物館で、ドジャース・大谷翔平のデカさを実感した。展示コーナーで印象に残ったのはユニホーム。「今、現役でやっている選手のユニホームだったりはもう、その大きさを感じました」。その筆頭が1メートル93、95キロの投打二刀流選手で「大谷選手のは背中に土が付いていて本物なんだなと思った」と感激した。1メートル78、80キロの自身も体を一回りも二回りも大き