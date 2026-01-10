阪神は9日、坂本誠志郎捕手（32）が出身地の兵庫・養父市の公立小・中学校に100万円を寄付したと発表した。体育や部活動の用具、施設の整備費として活用される。坂本は球団を通じて「出身地である養父市に寄付という形で恩返しができることを、大変うれしく思っています。未来を担う子どもたちが、学校生活を楽しみながら、それぞれの夢に向かって成長していく姿を、これからも応援していきたいと思います」とコメントした。