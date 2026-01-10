俳優の高杉真宙（２９）が９日、都内で行われた主演映画「架空の犬と嘘をつく猫」の初日舞台あいさつに出席した。昨年１２月２３日に俳優の波瑠（３４）との結婚を発表して以来、初の公の場となった。新婚となって初めて迎える正月を「実家の福岡に帰って、ゆっくり家族と過ごしていました」と回想。新年の抱負を「身体だけ！！鍛える」と答えた上で「筋肉を増やしたいなと思って、食べていたら顔も丸くなって、去年にスタイリ