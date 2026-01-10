大山が、サンテレビ「熱血！タイガース党」に出演し、今季打順について、この日までに藤川監督から直々に5番に指名されたことを明かした。「監督から直接言われました。気が引き締まる。去年と一緒ではダメ。今年はまた違った姿を見せたい」と話した。昨季は5番として135試合に先発出場。森下、佐藤の若き3、4番コンビの“後見役”として打率・264、13本塁打、75打点、チームトップの得点圏打率・316をマークしたが、物足りな