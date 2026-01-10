Ｊ３福島に期限付き移籍で加入したサッカー元日本代表ＦＷのカズこと三浦知良（５８）が９日、都内で入団会見に臨んだ。Ｊリーグには横浜ＦＣでプレーした２１年以来５年ぶりの復帰で背番号は「１１」。２月に５９歳を迎える不屈の男は「１分１秒でも長くピッチに立ちたい。それだけ」と４１年目のシーズンへ決意表明し、福島に２０１１年の東日本大震災チャリティーマッチのような、感動的なゴールを届けることに意欲を示した。