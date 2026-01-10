お笑いコンビ「おぎやはぎ」8日深夜、パーソナリティーを務めるTBSラジオ「JUNKおぎやはぎのめがねびいき」（木曜深夜1・00）に出演。近頃は撮影で時間が押すことがなくなったと話した。矢作兼が「最近押さなくなったよね、テレビってね」と言い「最近は、途中で1時間押しているってなったら、残り2つ3つやることがあったとしたら、1つ切るようになった。昔はやっていたのよ。切って、その時間までに終わらせるようにどの番