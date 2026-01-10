西十両１１枚目の剣翔（３４）＝本名・安彦剣太郎、追手風＝が９日、埼玉県内の追手風部屋で結婚を発表。お相手の横浜市出身で客室乗務員の祐華さん（２９）も同席した。知人を介して２１年８月に出会い、２２年５月から交際をスタート。初場所初日に入籍予定だという。友人関係から発展し「一緒にいて楽。気取らなくていい。こうして会見するのが夢だった」と語った剣翔。プロポーズは昨年８月。慰問と祐華さんのフライトで熊