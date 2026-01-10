17年ぶりにJ1復帰を果たした千葉。始動日に例年以上の報道陣がユナイテッドパークに詰めかけた。選手は異口同音に「J1昇格を実感した」と口にしていた。9日は約1時間の練習で汗を流し、昨季主将を務めた元日本代表DF鈴木は自身6年ぶりのJ1に向け「昨季が終わってほしくなかった。あのプレーオフの感動を超えたい。成し遂げられていない次の感動を起こしたい」と胸を躍らせた。