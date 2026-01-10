カーリング女子日本代表フォルティウスのスキップ吉村紗也香（３３）が９日、遠征先のカナダからオンラインで取材に応じ、開幕まで１カ月を切ったミラノ・コルティナ五輪に向けて「わくわくした気持ち。五輪までに心と体の準備を万端にして、全ての準備をやりきった状態で五輪を迎えられたら」と気持ちを新たにした。年末年始は国内で家族と過ごし、現在は五輪前最後の実戦としてグランドスラムのプレーヤーズ選手権に出場中。