「スター・ウォーズ」で、ルーク・スカイウォーカー役を演じるマーク・ハミルが、続三部作でハリソン・フォードと共演する機会を逃したことを「最大の心残り」と語った。2人は2015年公開の「スター・ウォーズ／フォースの覚醒」に出演したものの、ハリソン演じるハン・ソロは、ルークが登場する前の物語の序盤で命を落としてしまった。マークはハリウッド・リポーターの座談会企画で「続三部作で一番共演したかったのはハリソンだ