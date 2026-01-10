きょうもドル高が優勢となる中、ポンドドルは４日続落。一時１．３３ドル台に下落する場面も見られ、２００日線が１．３３９５ドル付近に来ているが、その水準に顔合わせしている。一方、ポンド円は一時２１２円台に上昇。２１日線の上での推移が続いている。 年初のポンドドルは専らドルの材料に振り回されているが、来週は英経済指標発表もあり、ドルの変動に振り回されにくくなる見通し。ただし、来週発表される１１月の