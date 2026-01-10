サッカー元日本代表ＦＷ三浦知良（５８）が９日、都内でＪ３福島への入団記者会見を行った。プロ４１年目、横浜ＦＣ時代の２０２１年以来、５季ぶりのＪ復帰となる。２月２６日には５９歳を迎えるレジェンドは、Ｊ復帰に向けた葛藤も明かした上で「情熱は増している」と宣言。半年間の特別シーズンとして行われる今季開幕戦の２月７日・甲府戦でピッチに立てば、Ｊリーグの最年長出場記録を５８歳３４６日に更新し、Ｊでの出場は