広島・会沢が、堂林とともに自身10年連続となる護摩行に挑戦した。「今年も始まったなという気持ち。若い子と一緒になって汗を流して頑張っていきたい」と気持ちを新たにした。今季20年目で、チーム最年長となった37歳は「チームのため、誰かのためとかの方が僕は力が出る。カープが好きですし、カープが強くなるためにはどうしたらいいかを考えなくてはいけない」と語り、チームファーストの精神で献身的な役割を担う構えだ。