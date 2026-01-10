左膝手術からの復活を期す広島・黒原が、勝ちパターン定着に意欲を燃やした。マツダスタジアムで自主トレを終えた後「誰が（ポジションを）獲るか決まっていないと思う。結果を積み重ねて奪いにいくだけ」と言葉に力をこめた。21年ドラフト1位左腕。昨季は全休でも、24年シーズンに登板53試合で防御率2・11の実績を持つ。新井監督も「離脱していた黒原が帰ってくるのが楽しみ。24年は抑えができるぐらいのパフォーマンスを見せ