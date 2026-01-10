広島・堂林翔太内野手（34）が9日、鹿児島県鹿児島市内の最福寺で自身10度目となる護摩行に挑んだ。チームメートの会沢翼捕手（37）とともに、約1時間半の荒行を耐え、「とにかく勝つということを頭に置いてやった。しがみついて頑張ろうという思い」と17年目のシーズンに向けて決意を新たにした。池口恵観大僧正（89）からの激励も力に変え、巻き返しに転じる。堂林は、苦悶（くもん）の表情を浮かべながら耐えた。“勝つ”と