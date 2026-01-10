お笑いコンビ「おぎやはぎ」が8日深夜、パーソナリティーを務めるTBSラジオ「JUNKおぎやはぎのめがねびいき」（木曜深夜1・00）に出演。子供の扱いが最高にうまいお笑い芸人を明かした。小木博明が年末年始は家族でハワイに行ったと明かすと、矢作兼はまだ子供が6歳と2歳のため、韓国に行って、屋内にプールや遊園地もあるホテルに泊まったとし「子供がまだ小さいから、休みの方が辛いわけ。朝起きた瞬間から笑っているんだ