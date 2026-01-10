◇NPB新人研修会中日のドラフト1位・中西（青学大）は、講師を務めた能見氏の金言を胸にプロとしてのスタートを切る。「左右の違いはあっても同じ投手。上のレベルで十何年も戦えるというのは自分の理想像の一つ。必要な時に引き出せるように何度も思い出して、プロ野球人生を歩みたい」阪神、オリックスで現役18年、通算104勝を積み上げた名左腕の言葉は染みた。「周りの（先輩）選手が仕上がっている中でも焦らないこと