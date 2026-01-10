阪神の大山悠輔内野手（３１）が９日、サンテレビ「熱血！タイガース党」に生出演した。番組前の取材では、ドラフト１位・立石（創価大）との共闘を心待ちにしつつ、自身の経験を踏まえたエールで思いやった。「（立石の）力は後々必要になってくると思います」と話し「まずは自分のペース、環境に慣れる。自分のことだけを考えてしっかりやってもらいたい」と助言。ドラフト１位で阪神に入団した右の大砲。自身と重なる部分は