警察庁はきょう（10日）の「110番の日」にあわせて、去年1月から11月までに全国の警察が受理した110番通報の状況を発表しました。警察庁によりますと、受理件数は1002万3622件と前の年の同じ時期と比べて38万4624件増加し、過去10年間で最多となりました。このうちスマートフォンなど移動電話からの通報はおよそ785万件と、全体のおよそ8割を占め、件数と割合ともに過去10年間で最多を更新しました。また、事案別では、交通事故や