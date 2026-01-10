脱炭素社会の実現に向け、太陽光発電は再生可能エネルギーの柱だ。国内で適地が少なくなる中で、地域事情と適合した形の活用を図っていかなければならない。政府は昨年１２月、大規模な太陽光発電施設「メガソーラー」に対する規制強化策をまとめた。新規事業への支援廃止や、環境影響評価（アセスメント）の対象拡大、事業者への監視体制の強化などが柱だ。景観法の運用見直しを含め約２０項目に及ぶ。東日本大震災以降、