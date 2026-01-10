米国が、戦後主導してきた多国間協調の枠組みを自ら破壊し、自国の利益を優先する「米国第一主義」を加速させた。気候変動や感染症など世界全体で取り組むべき課題への対策が後退するのは避けられない。世界の不確実性を高める米国の振る舞いを憂慮する。トランプ大統領が７日、国際機関や条約などからの脱退や資金拠出停止を指示する大統領覚書に署名した。対象は６６に及び、さらに増える可能性もある。地球温暖化対策の