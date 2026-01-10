花火と言えば夏の風物詩という常識が変わりつつある。オリオン座などが彩る夜空に、色とりどりの花火が打ち上がる。そんな花火大会が人気となっている。空気が乾燥して水蒸気が少ないため、空が鮮明に見えるなど、冬ならではのメリットは多い。寒い季節のイベントとして注目される「冬花火」に迫った。澄んだ空気や終了時間の早さ利点昨年１２月２０日午後６時半。クリスマスツリーのイルミネーションが青や白色に光り輝く中