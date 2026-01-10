昨年は春夏の甲子園に出場した健大高崎（群馬）が9日、高崎市内のグラウンドで練習を公開した。昨秋ドラフトでは最速158キロ右腕・石垣元気（3年）が同校初のドラフト1位指名でロッテ入り。今春から新エースとして期待される146キロ右腕・石垣聡志（1年）は「自分の実力を上げて甲子園の舞台で力を発揮したい」と勝負の夏を見据えていた。