首相が衆院解散の検討に入ったことで、早期解散を求める声が出ていた自民党は「与党で過半数」の獲得を目指す構えだ。野党は選挙準備が整っておらず、候補者調整を含めた対応を急ぐ。「落選中の仲間のことを考えれば、一日も早く解散して戻ってきてもらいたい」自民の萩生田光一幹事長代行は９日の記者会見で、衆院選を巡る思いを率直に吐露した。読売新聞社の全国世論調査では、高市内閣は昨年１０月の発足から支持率が７