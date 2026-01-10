阪神が球団創設１００周年に向け、グローバル化を進めていくことが９日、分かった。２７年シーズンからセ・リーグも正式にＤＨ制を導入。より選手補強の可能性も広がる中で、球団首脳は「まずは一回、やってみる」と新たなチャレンジに動く。具体的には近年、結び付きを強める台湾を含めたアジアマーケットを注視。また、今シーズン後には、駐在スカウトがピックアップした有望選手を日本に呼び、トライアウトを実施するプランも