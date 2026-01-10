日本学生野球協会は9日、2025年度の学生野球表彰者（大学27人、高校47人）を発表した。高校生は昨春の選抜優勝に貢献した横浜（神奈川）の阿部葉太外野手（3年）らが選ばれた。大学ではヤクルトからドラフト1位指名を受けた法大の松下歩叶内野手（4年）らが選出された。表彰は各統括連盟からの推薦で決定する。