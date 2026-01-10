警察庁の看板全国の警察が2025年1〜11月に受理した110番は、前年同期比38万4624件（4.0％）増の1002万3622件だったことが10日、警察庁のまとめで分かった。過去10年の同期間で最多。同庁が1月10日の「110番の日」に合わせ公表した。通報内容別では、事故などの「交通関係」が31.7％で最多。犯罪や不審者などの「各種情報」が17.9％、泥酔者や認知症高齢者らの「保護・救護」が5.7％で続いた。「バックで駐車したいが、当たり